Бесплатная раздача продлится до вечера 22 мая.

В цифровом магазине от Epic Games началась традиционная "Мегараспродажа". Ивент продлится целый месяц, в течение которого раз в неделю будут раздавать "тайные" игры. Первыми стали Dead Island 2 и Happy Game.

Бесплатная раздача продлится до вечера 22 мая. А через неделю в EGS будут отдавать сразу три бесплатные игры. Однако названия этих проектов пока не объявлены.

Dead Island 2 – один из самых известных долгостроев игровой индустрии. Игра томилась в производственном аду более десяти лет и сменила много студий. По жанру, это зомби-экшен от первого лица, где игроки пытаются выжить в пост-апокалиптическом Лос-Анджелесе. Игра достаточно линейная и без открытого мира, но это не помешало ей получить хорошие отзывы.

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Happy Game, вопреки названию, тоже представляет собой смесь ужастиков и экшена – просто попроще. Это игра про маленького мальчика, который засыпает и попадает в ужасный кошмар теперь ему надо найти выход и спастись.

Напомним, для "Сталкера 2" вышел очередной крупный патч, содержащий более 700 изменений. Авторы существенно улучшила систему A-Life, отвечающую за имитацию жизни в Зоне.

По слухам, Rockstar собирается скрасить ожидание GTA 6 ремастером GTA 4 для современных платформ. Работа над проектом ведется уже по меньшей мере год, а релиз может состояться до конца 2025 года.

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