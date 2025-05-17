Игры вышли с разницей в 2 дня.

Апрель 2025 года выдался отличным для жанра RPG: с разницей в два дня на ПК вышли сразу два крупных релиза - ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion и дебютная Clair Obscur: Expedition 33. Несмотря на громкое имя и высокий старт, спустя месяц Clair Obscur обходит Oblivion Remastered по среднему онлайну в Steam.

Несмотря на огромные ожидания от Oblivion Remastered как первого большого возвращения серии за почти десятилетие, именно Clair Obscur на сегодняшний день удерживает более высокий средний онлайн в Steam: около 107 тысяч игроков против 65 тысяч у Oblivion. Пиковые значения были выше у проекта Bethesda - 216 тысяч против 145, но удержание аудитории оказалось явно не в его пользу.

С коммерческой стороны обе игры стартовали мощно: Oblivion Remastered уже входит в тройку самых продаваемых игр 2025 года, а Clair Obscur разошлась миллионным тиражом всего за три дня после релиза. При этом французская RPG получила высочайшую пользовательскую оценку на Metacritic - 9.7 баллов, а также моментально привлекла внимание киношников.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что для Clair Obscur: Expedition 33 пока что не планируются DLC. Разработчикам ещё нужно оправиться после успеха игры.

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