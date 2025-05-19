Также у компании есть такие же планы на EGS.

Microsoft продолжает активно стирать границы между Xbox и ПК. Помимо курса на мультиплатформенность, компания нацелилась на превращение Xbox в нечто гибридное. По свежим слухам, Steam может появиться в Microsoft Store.

По информации проверенного инсайдера Extas1s, Xbox уже начал внутреннее тестирование Steam в экосистеме Microsoft Store. Более того, в этих же планах фигурирует Epic Games Store. И если всё пройдёт удачно, то в будущем игры со Steam могут запускаться прямо на Xbox.

В утечках также упоминается, что в системе поддержки устройств Microsoft появился Steam Developer Beta, инструмент с ограниченным доступом для избранных сотрудников и партнёров. С большой вероятностью, речь идёт именно об интеграции платформы в экосистему Windows и Xbox.

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Ранее другой известный инсайдер Shinobi062 намекнул, что Microsoft вслед за консолями вскоре повысит цену на Xbox Game Pass.

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