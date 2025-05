"Я хотел быть частью мема", - Джейсон Миллер.

Один из самых узнаваемых боевых треков в играх, Rules of Nature из Metal Gear Rising: Revengeance, исполнил Джейсон Чарльз Миллер, фронтмен индустриальной рок-группы Godhead.

Композиция стала вирусной почти сразу после выхода игры в 2013 году и породила популярный мем Rules of Nature Goes With Everything, в котором её эпичное вступление вставляли в самые разные сцены - от аниме до фильмов категории Б.

Но сам Миллер о меме не знал аж до 2015 года. Он признался, что узнал о вирусной популярности трека только спустя два года после релиза. Его имя не было указано в титрах и никто не связывал вокал с ним. Лишь когда Konami выложила саундтрек на Spotify с корректными метаданными, стало ясно, кто стоит за вокалом:

"Это было так обидно - я хотел быть частью мема, но узнал о нём слишком поздно".

Это, кстати, не первый раз, когда его участие в крупных играх проходило незамеченным: он также записал три трека для Cyberpunk 2077 в рамках сайд-проекта Rezodrone, но и там слушатели долго не могли установить личность вокалиста.

Ранее мы рассказывали, что в Death Stranding 2 будут играть новые песни Low Roar, вокалист которой скончался в 2022 году. Кодзиме предлагали самому доделать невышедший альбом, но тот отказался.

