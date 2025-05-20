Гильдия киноактёров утверждает, что покойный Джеймс Эрл Джонс не давал согласие использовать свой голос в видеоиграх.

Американская гильдия киноактёров SAG-AFTRA подала жалобу на Epic Games за то, что те использовали голос Дарта Вейдера в Fortnite, сгенерированный искусственным интеллектом, без согласования с профсоюзом.

Как сообщает Hollywood Reporter, студия использовала ИИ-копию голоса Джеймса Эрла Джонса в роли Дарта Вейдера, не уведомив об этом актёрское сообщество и не заключив соответствующих соглашений. Такое поведение организация расценивает как нарушение трудового законодательства и прямое посягательство на права актёров, ранее работавших над этим образом.

"Мы не против новых технологий, особенно если они позволяют сохранить творческое наследие таких людей, как Джеймс Эрл Джонс. Но правила должны быть для всех".

Именно Джеймс Эрл Джонс на протяжении десятилетий озвучивал Дарта Вейдера. Он умер в 2024 году, но при жизни разрешил Lucasfilm использовать его архивные записи для кино. Однако это разрешение, как утверждают в SAG-AFTRA, не распространялось на игры.

Видео дня

Контекст здесь важен: жалоба была подана на фоне продолжающейся с июля 2024 года забастовки актёров озвучки. Один из главных поводов конфликта - именно защита от ИИ и требования прозрачности в подобных случаях.

Ранее мы рассказывали, что сразу две новых игры Кодзимы были заморожены из-за забастовок SAG-AFTRA. Работа над Overdose и Physint временно приостановлена.

Вас также могут заинтересовать новости: