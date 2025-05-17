Хотя, конечно, в идеальном мире Шухея Йошиды у каждой игры должна быть собственная цена, отражающая её качество.

Пока в интернете гремят споры о предполагаемой цене в 80 долларов за игры на Nintendo Switch 2, бывший глава PlayStation Шухей Йошида смотрит на ситуацию проще: по его мнению, дорогие, но качественные видеоигры абсолютно необходимы.

В интервью для Critical Hits Games на Gamescom Latam он прямо сказал: стоимость других товаров за последние годы подскочила куда сильнее, чем ценник на игры, и, по сути, индустрия слишком долго тянула с пересмотром своей ценовой политики:

"Я не считаю, что все игры должны стоить одинаково. У каждой разный бюджет, разная ценность. И это нормально, если издатель или разработчик сам решает, сколько стоит его продукт".

Подобный подход разделяют и в Nintendo. Вице-президент Nintendo of America Билл Тринен ещё в апреле заявил IGN, что компания оценивает каждую игру отдельно, исходя из того, какое развлечение она предлагает. Поэтому, например, обучающий тур Welcome Tour для Switch 2 продаётся за 10 долларов, в отличие от бесплатной Astro’s Playroom у Playstation.

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Йошида же считает, что 70-80 долларов за действительно классную игру - это всё ещё выгодное вложение, особенно если сравнивать с другими видами досуга: "Главное - тратить деньги осознанно. Если человек сам выбрал, во что вложиться, то и жаловаться тут не на что".

Ранее Шухей Йошида рассказал, почему японские игры успешные. При этом копирование приёмов японцев европейскими разработчиками - не гарантия успеха, говорит Йошида.

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