В ожидании GTA 6: вышла криминальная 'песочница' в духе ГТА, но про копов

Поигравшие хвалят атмосферу, приятный визуальный стиль и напряженные перестрелки.

На ПК и консолях вышла The Precinct – криминальная песочница в духе первых частей Grand Theft Auto, но играть нужно за полицейского. Стоимость новинки в Steam составила 510 грн с учетом стартовой скидки 10%.

Вдохновленный неспокойным Нью-Йорком 1980-х годов, The Precinct предлагает игрокам вжиться в роль офицера Ника Корделла-младшего, который стремится защитить сограждан от преступных группировок и раскрыть тайну гибели своего отца.

"Вас ждет неоново-нуарная полицейская песочница с захватывающими погонями на автомобилях и разрушаемым окружением", – говорится на страничке игры в Steam. Также в песочнице присутствуют погони на автомобилях и система смены погоды и времени суток.

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Критики оценили The Precinct сдержанно – 70 баллов из 100 на OpenCritic. Поигравшие хвалят атмосферу ГТА, приятный визуальный стиль и механику случайных преступлений, а также "напряженные перестрелки, не прощающие ошибок". В более негативных обзорах упоминается банальное повествование и однообразный геймплей, который быстро приедается.

В то же время игра оказалась весьма популярной среди пользователей Steam. Пиковый онлайн за пару часов с момента выхода перевалил за 8000 игроков.

При желании можно попробовать бесплатную демоверсию в Steam. Помимо ПК, игра доступна на PS5 и Xbox Series X|S.

Напомним, GTA 6, которую все ждали этой сенью, официально перенесли на май 2026. Вместе с тем Rockstar показала новый трейлер, который установил абсолютный рекорд по просмотрам, опередив фильмы Marvel.

По слухам, Rockstar может скрасить ожидание ремастером GTA 4 для современных платформ. Работа над проектом ведется уже по меньшей мере год, а релиз может состояться до конца 2025 года.

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