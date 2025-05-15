Есть высокая вероятность, что игру перенесут еще раз – на осень 2026.

GTA 6, одна из самых ожидаемых игр в истории, может вновь не выйти в назначенный срок. Хотя Rockstar официально перенесла релиз с осени 2025 года на май 2026-го, журналист Bloomberg и авторитетный инсайдер Джейсон Шрайер сообщает: и эта дата не является окончательной.

По его словам, источники внутри студии намекают на возможную очередную задержку – до осени 2026 года. И это уже вызывает новый приступ паники у разработчиков игр.

Ранее Rockstar объясняла перенос стремлением к "абсолютному качеству, которого ожидают и заслуживают игроки". Однако, если и май 2026 года не удержится как финальная точка, это может вызвать цепную реакцию: крупные релизы, уже подвинувшиеся, чтобы не пересекаться с GTA 6, рискуют снова оказаться в неудобном положении.

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Один из разработчиков крупной многопользовательской игры, по словам Шрайера, уже ранее перенес свою дату релиза с осени 2025 года на весну 2026-го, чтобы избежать конкуренции. Теперь студия вновь в растерянности: что если они снова перенесут свою игру, а Rockstar сделают то же самое?

"Нет никакой гарантии, что май 2026 года – окончательная дата", – заявил Шрайер.

Как утверждает другой инсайдер, "перенос GTA 6 – это хорошо, сейчас игра в очень плохом состоянии". Без переноса на май 2026 года игра могла бы выйти в урезанном и значительно худшем виде.

По слухам, Rockstar собирается скрасить ожидание GTA 6 ремастером GTA 4 для современных платформ. Работа над проектом ведется уже по меньшей мере год, а релиз может состояться до конца 2025 года.

УНИАН советовал, во что поиграть в ожидании GTA 6 – это лучшие игры с полной свободой действий. Все они, несмотря на очевидное заимствование у Rockstar, умудрились сохранить индивидуальность и способны надолго увлечь фанатов жанра.

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