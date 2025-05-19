Релиз Rainbow Six Siege X запланирован на 10 июня.

Ubisoft опубликовала обновлённые системные требования для крупного обновление Rainbow Six Siege X, и они заметно выросли по сравнению с оригинальной версией, особенно если вы хотите играть на ультра-настройках в 4K и 120 fps.

Обновление X выходит 10 июня и будет бесплатным. Вместе с ним стартует сезон Operation Daybreak. В игру добавят режим Dual Front (6 на 6), улучшат анимацию передвижения, систему разрушений, а также переработают интерфейс и звук. Несколько старых карт получат визуальный и геймплейный апгрейд.

Системные требования Rainbow Six Siege X

Минимальные (1080p, 60 fps):

CPU: AMD Ryzen 3 3100 / Intel i3-8100

GPU: NVIDIA GTX 1650 (4 ГБ) / AMD RX 5500 XT (4 ГБ) / Intel Arc A380 (6 ГБ)

RAM: 8 ГБ

Диск: 65 ГБ на SSD

OS: Windows 10 / 11

Высокие (1080p / 1440p / 2160p; 60 fps в Dual Front, 120 fps в основной игре):

CPU: AMD Ryzen 5 3600 / Intel i5-10400или Ryzen 7 3700X / i5-11600K

GPU: NVIDIA RTX 2060 / RTX 3070 / RTX 3080или AMD RX 6600 / RX 6700 XT / RX 6800 XT

RAM: 16 ГБ

Диск: 65 ГБ на SSD

OS: Windows 11

Ультра (2160p, 120 fps):

CPU: AMD Ryzen 5 5600X / Intel i5-11600K

GPU: NVIDIA RTX 4070 Ti Super / AMD RX 7900 XT

RAM: 16 ГБ

Диск: 110 ГБ на SSD

OS: Windows 11

В Operation Daybreak переработают оперативницу Clash, теперь она может оставлять свой щит и активировать на нём электрошок дистанционно. Балансные правки получили Blackbeard, Jackal, Jäger, Thunderbird и Sledge.

Видео дня

Ubisoft не планирует останавливаться: до конца 2025 года выйдут ещё два сезона с изменениями баланса, новыми событиями и улучшениями удобства. В третьем сезоне игроков ждут новый оперативник и новое оружие.

Ранее мы рассказывали, что стали известны системные требования Mafia: The Old Country. Для средних настроек понадобится минимум RTX 2070 и Intel Core i7-9700K.

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