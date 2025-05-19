Стоимость подписки на игру не менялась с 2002 года - 12 долларов.

Final Fantasy 11 - одна из самых долгоживущих MMORPG в истории. Изначально игра вышла в Японии на PS2 и ПК в 2002 году, позже добралась до Европы и Северной Америки, а в 2006 получила порт для Xbox 360.

Поддержка консольных версий прекратилась в 2016-м, но ПК-серверы по-прежнему работают, и теперь понятно, что останавливаться Square Enix не собирается.

В интервью для Dengeki Online текущий глава проекта Ёдзи Фудзито признался: издатель всерьёз рассматривал возможность перевести игру в режим технической поддержки, то есть без контентных обновлений, ещё в 2024 году.

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Такде обсуждалось и полное закрытие проекта. Но вмешались игроки, как финансово, так и своей активностью. Несмотря на возраст, Final Fantasy 11 продолжает взимать ежемесячную плату в 11.95 долларов, как и на старте в 2002-м, и команда разработчиков заметила, что подписчики не спешат уходить:

"Если бы история Voracious Resurgence завершилась, и стало бы очевидно, что FF11 теряет импульс - возможно, нам действительно стоило бы готовиться к финалу. Но этого не случилось. Я воспринял это как знак, что игру надо продолжать".

В результате Square Enix приняла решение: не только сохранить проект, но и запустить новые обновления. Среди анонсированных изменений - новая миссия высокого уровня, переработка настроек управления геймпадом, новая механика Morale Gauge, возможность изменить расу персонажа, а также расширения в системе боёв Limbus.

Ранее мы рассказывали, что десятки игроков умирающей MMORPG Blue Protocol устроили прощальный рэйв перед закрытием серверов.

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