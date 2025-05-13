Во втором сезоне шоу мы отправимся в постъядерный Вегас.

Amazon представила два новых тизер-трейлера второго сезона сериала "Фоллаут". В них раскрыли дату премьеры – декабрь 2025 года.

Еще до выхода второго сезона шоу продлили на третий, пишет Variety, ссылаясь на представителей Amazon. При этом всего проект может получить 5-6 сезонов, о чем рассказал Аарон Мотен, играющий Максимуса из Братства Стали. По его словам, с развитием персонажей торопиться не собираются.

Действие Fallout разворачивается в постапокалиптическом 2296 году – через 219 лет после Великой ядерной войны, которая практически полностью уничтожила Америку. Жительница одного из бункеров Люси решает выйти наружу и начать борьбу за выживание.

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Действие второго сезона продолжится сразу же после окончания первого. Герои отправятся в Нью-Вегас, так что можно ожидать появления множества знакомых персонажей и локаций.

Первый сезон оказался чрезвычайно успешным – его посмотрели более 100 миллионов человек с момента премьеры, которая состоялась в апреле 2024 года. Сериал также получил 90% свежести от критиков и зрителей на Rotten Tomatoes.

УНИАН советовал, в какие игры серии Fallout стоит сыграть после просмотра сериала от Amazon. Серия Fallout зарекомендовала себя как одна из лучших игровых франшиз в жанре RPG, известная своим черным юмором, жестокими боями и сюжетом с выходцем из убежища.

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