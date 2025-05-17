"iOS версия не будет работать, пока Apple не даст нам разрешение", - Epic Games.

Fortnite снова не попадёт на iOS. Apple заблокировала попытку вернуть игру в App Store. По словам главы Epic Тима Суини, компания отправила сборку Fortnite на рассмотрение 9 мая, но спустя почти неделю Apple так и не одобрила релиз. А 14 мая стало ясно: игру попросту не пропустили.

Epic подтвердила: Fortnite не сможет выйти не только в американском App Store, но и в Epic Games Store для iOS в странах Евросоюза. Пока Apple не изменит свою позицию, игра будет офлайн на всех iOS-устройствах.

Эта история длится с 2020 года, когда Epic попыталась обойти комиссию Apple в 30% за внутриигровые покупки, встроив в игру прямую оплату. В ответ Apple выкинула Fortnite из App Store и удалила аккаунт разработчика Epic.

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Судебные тяжбы длились годами и частично завершились в 2021-м, когда Apple обязали разрешить разработчикам указывать ссылки на внешние платёжные системы. Но Apple тут же ввела новую схему: 27% комиссия даже за внешние оплаты и предупреждения о рисках использования сторонних платёжек.

Однако месяц назад американский суд решил, что Apple нарушила судебное постановление 2021 года, а вице-президент компании Алекс Роман даже солгал под присягой. Apple теперь грозят уголовные последствия за неисполнение решения суда, включая потенциальное дело о неуважении к суду.

Epic тут же заявила, что готовится вернуть Fortnite в App Store уже в мае. Компания даже изменила систему поощрений: теперь игрокам возвращают 20% от суммы, потраченной в Fortnite, Rocket League или Fall Guys, если покупка была сделана напрямую через Epic, а не через платформу Apple.

Но Apple снова поставила стену. И хотя формальных комментариев от неё пока нет, судя по действиям, она по-прежнему не заинтересована в возвращении Epic на iOS.

Тим Суини также напомнил, что живые многоплатформенные сервисы не могут нормально работать, если платформодержатели вроде Apple ставят палки в колёса и задерживают релизы. Fortnite - это не статичная игра, а постоянно развивающийся проект, и для него критически важно выходить на всех платформах одновременно.

Ранее мы рассказывали, что глава Epic Games Тим Суини назвал лаунчер EGS корявым. В то же время Суини сравнил свой магазин со Steam, отметив, что над платформой Valve работали лучшие программисты.

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