Шоураннером станет продюсер первых двух сезонов "Мира Дикого Запада".

Netflix наконец-то начал раскрывать подробности своей многострадальной экранизации Assassin’s Creed в формате лайв-экшен сериала.

Проект, впервые анонсированный ещё в 2020 году, долго оставался в подвешенном состоянии, но теперь в базе Гильдии сценаристов США (WGA) появилось движение: сериал намечен на 2025–2026 год, и у него внушительная команда сценаристов.

Самое громкое имя - Эмили Сент-Джон Мандел, автор постапокалиптических бестселлеров Station Eleven и The Glass Hotel. Она уже работала над телеадаптацией "Станция одиннадцать" для HBO, а сейчас числится редактором в сериале по God of War.

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В компании с ней работает Саназ Тусси, драматург и сценаристка, получившая признание за пьесу English, действие которой разворачивается в Иране.

Также в списке сценаристов Сэм Рейнольдс, отметившийся в молодёжном спин-оффе The Walking Dead: World Beyond, и Том Хеммингс, продюсер сериала Halo от Paramount.

Шоураннерами значатся Дэвид М. Винер (Halo) и Роберто Патино ("Мир Дикого Запада", DMZ). Среди исполнительных продюсеров - Клэр Кичел (Watchmen, The Acolyte) и Жакен Кастельянос (The Affair, Good American Family).

Ранее к сериалу на короткое время был прикреплён сценарист "Крепкого орешка" Джеб Стюарт, но теперь его имя в проекте не фигурирует. Тем не менее, как недавно заверил руководитель геймингового направления Netflix Ален Таскан, сериал всё ещё в разработке.

Ранее журналист Том Хендерсон рассказал про все новые части Assassin's Creed, которые выйдут в ближайшие годы. Сейчас Ubisoft планирует 9 игр по франшизе.

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