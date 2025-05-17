Fairgames должна стать игрой-сервисом, на подобии Concord.

У Sony снова не всё гладко с играми-сервисами: шутер Fairgames от Haven Studios, который должен был выйти в 2024 году, перенесён на 2025-й. Причин сразу несколько: неудачные внешние тесты и уход основательницы студии Джейд Реймонд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на разработчиков и источники внутри компании.

Haven была основана Реймонд в 2021 году. Студия быстро попала под крыло Sony и занялась разработкой своего дебютного проекта - PvP-шутера Fairgames, который в 2023 году презентовали как "современное переосмысление жанра ограблений".

В игре обещали акцент на кооператив, элементы песочницы, борьбу с другими командами и сбор лута. Нечто на стыке Payday, The Division и экстракшн-шутеров, вроде Escape from Tarkov.

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Однако после одного из внешних тестов, прошедших в закрытом формате, у Playstation возникли сомнения. По словам сотрудников Haven, внутри компании были обеспокоены как качеством самой игры, так и скоростью её прогресса.

Спустя несколько недель после плейтеста студию покинула сама Джейд Реймонд, при этом сотрудникам не объяснили причины её ухода. Разработчики восприняли это как тревожный сигнал.

Playstation в комментарии Bloomberg выразила благодарность Реймонд за её вклад и подтвердила, что продолжит поддерживать Haven Studios.

Контекст у этой истории шире: Sony изо всех сил пытается закрепиться на рынке сервисных игр, но с переменным успехом. После успеха Helldivers 2 компания отменила два лайв-сервиса: один от Bend Studio (Days Gone), второй от Bluepoint (ремейк Demon's Souls). А в конце 2023-го мгновенно провалился Concord, закрытый спустя две недели после релиза.

Немного надежды остаётся на Marathon от Bungie, запланированный на сентябрь, но даже он уже оказался в центре скандала: независимая художница обвинила Bungie в использовании её ассетов без разрешения.

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