Пост с призывом к забастовке собрал тысячи лайков.

В Infinity Nikki полномасштабный кризис, и сообщество игроков всерьёз готовится к забастовке.

Обновление 1.5 с названием Bubble Season, должно было стать праздником для поклонников модной RPG. Вместо этого оно обернулось катастрофой: спорные изменения в лоре, сломанный кооператив и невероятное количество доната. Игроки обвиняют разработчиков из Infold в игнорировании жалоб и откровенной жадности.

На Reddit пост с призывом к бойкоту 18 мая собрал более 3 тысяч апвоутов:

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"Если к этому дню разработчики продолжат нас игнорировать — не заходите в игру, не тратьте деньги, не играйте. Покажем им, как сильно мы разочарованы".

Ситуация выглядит особенно иронично на фоне прошлых обещаний. Ещё недавно Infold публиковали огроменное извинение, в котором признались сразу в "сотне проблем" патча. Однако с тех пор почти ничего не улучшилось.

На этом фоне особенно странно смотрится реакция самих разработчиков. Вместо конкретных решений или фикс-листов они публикуют в соцсетях поэтичные строки в духе: "Май несёт с собой пузыри и мечты, сквозь розовые облака…".

Игроки сравнивают ситуацию с провальными релизами прошлого, вроде No Man’s Sky или Cyberpunk 2077, которые в своё время провалились, но сумели восстановить репутацию через упорную работу. Infinity Nikki пока движется в противоположном направлении.

Ранее мы рассказывали, что в Fortnite добавили Дарта Вейдера под управлением ИИ, игроки сразу же научили его мату. Epic Games уже внесла изменения в нейросеть, теперь она не может генерировать похабщину.

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