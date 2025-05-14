Тогда игра называлась We Lost и сильно отличалась от своего современного вида.

Пользователи Reddit откопали ранний трейлер Clair Obscur: Expedition 33, когда игра ещё носила название We Lost и существовала лишь в виде концепта. Его в 2019 году выкладывал геймдиректор Гийом Броше, набирая команду буквально по объявлениям на форумах.

Как тогда писал сам Броше: "Если проект выстрелит, мы, скорее всего, захотим продолжить работу с вами как с членом команды". Один из пользователей Reddit всё же сохранил ту версию первого трейлера, деревянную, на бесплатных ассетах аниме-девочек и с роботизированными голосами говорилок.

Сюжет, как видно, с самого начала был настраивающим на трагедию и боль, и хотя с тех пор визуальный стиль и геймплей серьёзно эволюционировали: классическая JRPG без парирований и QTE превратился в изящный жанровый микс, но дух остался прежним.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что создатель Clair Obscur: Expedition 33 нашёл композитора на Soundcloud, а сценаристку - на Reddit. До работы над дебютом Sandfall Interactive композитор Лориан Тестар никогда не работал над играми.

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