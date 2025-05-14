Playstation 5 отстаёт от Playstation 4 на 1.2 миллиона проданных консолей.

Sony опубликовала отчёт за прошедший финансовый год, где сообщила о продаже 2.8 миллиона Playstation 5, что в сумме дает 18.5 миллионов консолей за фискальный год (по сравнению с 20.8 миллионами в предыдущем).

Это означает, что с момента выпуска PS5 в ноябре 2020 года было продано 77.8 миллионов консолей, что на 1.2 миллиона меньше, чем за аналогичный период жизни Playstation 4.

Этот показатель нужно рассматривать с учётом того, что PS5 столкнулась с серьёзными проблемами с поставками в период пандемии, а PS4 была значительно дешевле при запуске. Через пять лет после выхода стандартную PS4 можно было купить за 200 долларов, в то время как PS5 подорожала с момента выпуска и стоит сейчас 450 долларов.

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Sony предстоит преодолеть трудные экономические условия для Playstation 5. Основное производство консолей происходит в Китае, где на них действуют тарифы США в 30%.

PS4, в свою очередь, достигла 117 миллионов проданных консолей, став второй самой продаваемой приставкой в истории Sony после PlayStation 2 (160 миллионов).

Тем временем доходы Sony от игр и сетевых сервисов увеличились на 9% по сравнению с прошлым годом, составив около 2.74 миллиардов долларов. Ежемесячная активность пользователей PlayStation за год выросла на 5%, достигнув рекорда в 124 миллиона пользователей. Доля цифровых продаж игр составила 76%, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом.

Ранее мы рассказывали, что раскрыта вероятная дата выхода следующего поколения PlayStation и Xbox. Одной из подсказок стала информация об отмененной игре во вселенной "Бегущего по лезвию".

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