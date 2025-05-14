Возможно, в GTA 6 впервые в серии появятся дети

Кого-то похожего на ребёнка заметили на одном из скриншотов.

Среди свежих скриншотов GTA 6, выпущенных вместе со вторым трейлером, фанаты выцепили одну деталь, которая моментально подожгла обсуждения: кажется, на одном из кадров изображён ребёнок.

Одни игроки уверены: на изображении действительно ребёнок, и это первый случай появления несовершеннолетних в GTA. Другие с сомнением прищуриваются: может, это просто миниатюрный взрослый, или визуальный эффект, связанный с перспективой.

До этого момента единственным ребёнком в играх Rockstar был лишь Джек Марстон в Red Dead Redemption 2, и даже там его существование было по большей мере декоративным. Причина очевидна: возрастные рейтинги и тонкий лёд морали, на который лучше не ступать.

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Ходят слухи, что Rockstar хотела добавить детей ещё в GTA 3, в файлах игры, например, нашли модельку школьного автобуса. Но после 11 сентября игру сильно порезали, убрав, в том числе, и детей.

Скорее всего, если дети всё же появятся в GTA 6, это будут персонажи фоном, возможно, в катсценах, возможно, как недоступные для взаимодействия NPC.

Релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года. Игра будет доступна на Playstation 5 и Xbox Series, а вот до ПК доберётся не сразу. Ранее глава Take-Two заявил, что GTA 6 выйдет на компьютеры позже, чем на консоли.

Ранее один из инсайдеров сообщал, что перенос GTA 6 - это хорошо, сейчас игра в очень плохом состоянии. Rockstar была бы вынуждена сильно порезать игру, чтобы выпустить её в этом году.

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