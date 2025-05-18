Чтобы получить её в отряд нужно убить комика, побить в колокола и нажать на яйцо.

Оказывается, в Baldur’s Gate 3 можно призвать к себе в отряд магическую овцу, которая кастует заклинания из конца игры. Причём для этого нужно убить комика в таверне и прозвонить в два церковных колокола.

Речь идёт о Гарварде Уиллоуби, эксцентричном персонаже, который появляется на сцене таверны "Эльфийская песнь" в третьем акте и вызывает игрока на дуэль остроумия. Как выяснил ютубер SlimX, если его убить, а затем поочерёдно ударить в колокола на башне стражи в Нижнем Городе и в Храме Открытой Руки в Ривингтоне, то спустя некоторое время в мире появится "таинственное яйцо". Его можно найти, например, у курятника в Ривингтоне, хотя возможны и другие точки спавна.

При активации яйца игрок получает спутника - Гарварда Уиллоуби в обличье овцы, по кличке "Ярость Природы". Несмотря на скромное количество хитпоинтов (от 29 до 54), он может применять мощные заклинания вроде "Вызов молний" и "Терновая стена". Он также самовоспламеняется в начале боя и с каждым раундом с увеличивающейся вероятностью взрывается. Если погибает - исчезает навсегда.

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Интересно, что в коде игры человеческий Гарвард обозначен как "трибьют нашей любимой овце", а значит, магический Гарвард - это и есть оригинал.

Ранее мы рассказывали, что датамайнеры нашли в Baldur's Gate 3 жуткую вырезанную сцену с Астарионом. В катсцене вампир своими руками задушил Шэдоухарт.

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