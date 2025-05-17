Студия уже связалась с художницей, а виновным в ситуации назвали бывшего разработчика проекта.

Bungie вновь оказалась в центре скандала из-за обвинений в плагиате. Независимая художница под псевдонимом Antireal заявила, что в альфе Marathon использованы элементы её работ без её согласия.

Речь идёт о символике и визуальных мотивах, которые, по её словам, перекочевали в игру прямиком с её арт-проектов образца 2017 года, и безо всяких изменений.

Художница призналась, что не имеет ни сил, ни ресурсов, чтобы решать вопрос юридически.Это уже не первый случай, когда крупная студия, по её словам, заимствует идеи без спроса. За десять лет она так и не добилась стабильного дохода от своего творчества, а теперь её стиль, похоже, стал вдохновением для крупного релиза.

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Любопытно, что на её аккаунт в X подписан не кто-нибудь, а сам арт-директор Marathon Джозеф Кросс. Antireal добавила, что и он, и ещё несколько сотрудников Bungie давно следят за её работами, но так и не связались с ней напрямую.

Через несколько часов после публикации обвинений Bungie официально признала факт нарушения. В заявлении команды Marathon говорится, что спорные ассеты действительно были разработаны бывшим сотрудником студии и попали в игру без должной проверки. По словам Bungie, текущая арт-команда не знала об источнике этих элементов.

Студия пообещала не только пересмотреть все игровые ассеты, чтобы убедиться в их чистоте, но и в целом улучшить процессы контроля за авторским вкладом художников. Сейчас Bungie уже вышла на связь с Antireal и арт-директор принёс публичные извинения:

"Я хочу лично извиниться перед Antireal, чьи работы были использованы в этом случае. Я понимаю, насколько это несправедливо, и мы делаем всё возможное, чтобы восстановить справедливость и загладить вину перед ней. Её работы потрясающие, и совершенно очевидно, что у нас схожее эстетическое восприятие определённого направления в графическом дизайне".

Сейчас обсуждается сумма компенсации художнице, а сама Bungie перенесла будущие показы некоторых материалов Marathon.

Ранее Bungie обвинял в плагиате писатель-фантаст Мэттью Келси Мартино. По его словам, сюжет первой кампании Destiny 2 подозрительно похож на рассказ, который он опубликовал в блоге под псевдонимом Caspar Cole.

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