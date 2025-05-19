Именно Кутна-Гора стала одной из главных локаций в игре.

Во время недавнего визита правительства Чехии в Кутну-Гору мэр города Лукаш Сейферт подарил премьер-министру Петру Фиале коллекционное издание Kingdom Come: Deliverance 2.

Об этом с гордостью сообщили разработчики из Warhorse Studios у себя в X (бывший Twitter). По словам компании, сопровождающие министра с завистью аплодировали:

"Мы невероятно гордимся тем, что наша игра представлена на таком уровне, и благодарны за поддержку и признание в чешском обществе".

Коллекционное издание включает в себя тканевую карту, декоративный кинжал, фигурку главного героя на лошади, эмалированные значки, стилизованное письмо и набор коллекционных карт в виде средневековой рукописи.

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Этот случай многим напомнил похожую ситуацию из 2011 года, когда CD Projekt RED вместе с польским правительством передали коллекционное издание "Ведьмак 2" президенту США Бараку Обаме. В комплект тогда вошли фигурка Геральта, набор для игры в кости, артбук и автографы от команды CDPR.

Ранее мы рассказывали, что продажи Kingdom Come: Deliverance 2 уже превысили отметку в 3 миллиона копий. С момента релиза прошло ровно 3 месяца.

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