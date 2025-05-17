Также актёр поделился, что сюжет второй части для него оказался понятней, чем первой.

Норман Ридус не прочь снова стать Сэмом Портером Бриджесом, на этот раз на большом экране.

В интервью IGN актёр признался, что с радостью вернётся к роли в экранизации Death Stranding, если его пригласят. Пока что он сам толком не знает, на какой стадии находится проект, но уверен, что будет рад вновь стать частью этого мира: "Само собой я сделаю это, если мне выпадет возможность. Но я пока ещё не знаю, как обстоят дела с фильмом".

О фильме всё ещё мало подробностей, но точно можно сказать, что в центре сюжета окажется история "Выхода смерти", масштабной катастрофы, разрушившей цивилизацию и открывшей путь в потусторонний мир под названием Берег.

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Над фильмом работают студия A24 и режиссёр Майкл Сарноски, автор камерного триллера "Свинья" с Николасом Кейджем и хоррора "Тихое место: День первый".

Ридус также поделился впечатлениями от съёмок Death Stranding 2. По его словам, на этот раз сюжет оказался куда понятнее, чем при работе над первой частью. Он чувствует, что лучше понимает мотивацию героя и его путь:

"Он [Кодзима] витает где-то там, а его идеи по-настоящему амбициозны. Однако в плане сюжета Death Stranding 2 я понимал гораздо больше, чем это было во времена создания первой части".

Релиз Death Stranding 2 запланирован на 26 июня. Игра станет эксклюзивом Playstation 5.

Ранее мы рассказывали, что у Кодзимы есть флешка с идеями игр на случай смерти. В настоящий момент легендарный геймдизайнер работает сразу над тремя играми.

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