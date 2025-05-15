Для 'Сталкера 2' вышел очередной крупный патч, содержащий более 700 изменений

Авторы существенно улучшила систему A-Life, отвечающую за имитацию жизни в Зоне.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из украинской студии GSC Game World объявили о выходе уже четвертого крупного патча под номером 1.4. Всего в нем 700+ изменений, которые коснулись почти всех игровых аспектов.

В частности, команда существенно улучшила систему A-Life, отвечающую за имитацию жизни в Зоне. Мутанты научились есть трупы, а NPC реалистичнее действовать во время боя. Обычные сталкеры реалистичнее проводят время, если не погибнут – это может случиться даже без влияния игрока.

Кроме того, в игру внесено несколько балансировочных правок, а у оружия появилась дополнительная характеристика – Удобство. Заодно разработчики улучшили общую производительность игры и исправили ошибки, из-за которых некоторые задания не могли быть выполнены.

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Ознакомиться со всеми нововведениями можно в блоге Steam. В GSC Game World отметили, что продолжат улучшать шутер, и поблагодарили геймеров за фидбек.

Прошлый крупный патч для игры вышел в середине марта, где разработчики внесли более 1200 изменений. Сама игра вышла в ноябре 2024 года и уже окупила себя и начала приносить прибыль.

У GSC Game World большие планы на дальнейшее развитие "Сталкера 2". Они планируют выпустить два сюжетных дополнения и добавить онлайн-режим, а Netflix может снять сериал по игре.

Вместе с тем уже следующей неделе выйдут ремастеры трилогии "Сталкер" с улучшенной графикой и QOL функциями. Всем владельцам оригиналов переиздания достанутся бесплатно.

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