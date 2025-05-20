Иронично, но чтобы пройти игру с таким счётом придётся набрать как можно больше очков.

На днях сообщество спидраннеров завершило, возможно, самую странную задачу за всю 40-летнюю историю Super Mario Bros.: пройти игру с результатом ровно 000000 очков. Это не значит, что они избегали монет или врагов, всё наоборот: они заработали столько очков, что счётчик обнулился.

Проект стартовал в январе 2024 года, и над ним трудились лучшие умы спидран-сцены: Kosmic и HappyLee. Они рассчитали, что во время прохождения игры им нужно набрать 10 миллионов очков, чтобы после убийства финального босса Баузера счётчик сбросился в ноль. Всё это за 18 минут и 3 секунды.

Чтобы провернуть это, команде пришлось заново переосмыслить механику начисления очков. Например, один из ключевых трюков, баг с бесконечными жизнями, когда игрок пинает панцирь черепахи на лестнице. Марио постоянно отбивает черепашку об стену зарабатывая с этого кучу очков и дополнительные жизни, за одно такое комбо игрок получает больше 40 тысяч очков.

Видео дня

Kosmic признаёт, что было трудно просчитать, где и сколько очков нужно набрать, чтобы выйти в финал с идеальным значением. Иногда они намеренно не добирали бонусы за время, чтобы не перебрать..

HappyLee дополняет: на проект ушли сотни часов и куча итераций: "Сложно придумать что-то новое для 40-летней игры".

Ранее мы рассказывали, что спидран-рекорд Diablo, установленный 15 лет назад, оказался фейковым. Компьютерная симуляция использовала 2 миллиарда попыток, но не смогла повторить результат спидраннера.

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