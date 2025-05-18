Создатели Skyblivion сделали памятное фото с Тоддом Говардом.

Ведущие разработчики Skyblivion, фанатского ремейка TES IV: Oblivion, посетили штаб-квартиру Bethesda в Мэриленде и встретились с сотрудниками студии, включая Тодда Говарда.

Об этом сообщил глава фанатского проекта Rebelzize. Он поблагодарил студию за приглашение и отметил отношение команды Bethesda к проекту: "Видеть, с каким энтузиазмом команда относится к Skyblivion, - это просто невероятно. Спасибо!".

Команда проекта пообщалась с разработчиками, сделала несколько снимков в офисе и получила возможность обсудить детали разработки. Подробности встречи не раскрываются.

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Skyblivion - это ремейк Oblivion на движке Skyrim, создаваемый с 2012 года. Несмотря на выход официального ремастера Oblivion от Bethesda, авторы Skyblivion не видят в этом конкуренции. По их словам, Skyblivion - это ремейк с расширенными механиками, в то время как переиздание от Bethesda в основном сохраняет оригинальные системы..

Ранее мы рассказывали, что Bethesda подарила копии ремастера Oblivion создателям Skyblivion.

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