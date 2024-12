Новая игра геймдизайнера Джозефа Фареса выйдет уже в начале марта.

Вслед за анонсом на The Game Awards студия Hazelight Studios Джозефа Фареса поделилась и системными требованиями своего следующего кооператива Split Fiction про путешествия между мирами.

В отличие от своего прошлого хита It Takes Two разработчики потребуют более мощное железо для комфортного геймплея. Как и в предыдущих тайтлах Hazelight, для игры в Split Fiction вдвоем потребуется лишь одна копия игры, а значит ПК обоих игроков должен соответствовать для совместной игры.

Минимальные системные требования (1080p/30 fps):

ОС: Windows 10/11 (64-bit)

Процессор: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 2600X

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: GTX 970 / Radeon RX 470 (4 ГБ)

Место на диске: 85 ГБ.

Рекомендуемые системные требования (1440p/60 fps):

Процессор: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5800X

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: RTX 3070 (8 ГБ) / Radeon 6700 XT (12 ГБ)

Место на диске: 85 ГБ.

История Split Fiction будет развиваться вокруг двух писательниц, заключивших контракт с техно-компанией, которая пообещала экранизировать их истории в VR. Героини оказываются заперты в собственных сюжетах, которые связанны с научной фантастикой и фэнтези, и теперь вынуждены перемещаться между разными мирами, чтобы наконец-то оказаться дома.

Геймплейно Split Fiction берет за основу формулу It Takes Two. В игре будет множество механик из разных игровых жанров, а чтобы выбраться, героиням потребуется положиться друг на друга, работая сообщая и изучая различные умения.

Выпуск Split Fiction состоится 6 марта 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. It Takes Two, напомним, стала лучшей игрой 2021 года по версии The Game Awards и самой награждаемой игрой 2021-го в целом.

2024-й получился богатым на релизы. Но следующий год грозит порвать все рейтинги и имеет все шансы стать самым ярким годом для индустрии за все десятилетие. УНИАН рассказывал о 18 самых ожидаемых игр 2025 года.

Свой список самых ожидаемых игр есть и у Steam. Он состоит из игр, которые добавили в свой "вишлист" больше всего пользователей. ПК-геймеры любят охотиться на чудовищ, сетевые шутеры и "рогалики".

