Все слухи подтвердились: Юсуф Фарес, автор It Takes Two и A Way Out представил свою новую кооперативную игру Split Fiction на The Game Awards 2024.

Игра расскажет историю девушек Зои и Мии, писательниц, которые заключили контракт с техно-компанией, которая обещает экранизировать их истории в VR. Героини застряли в виртуальной реальности, и теперь вынуждены перемещаться между разными мирами, чтобы наконец-то оказаться дома. В трейлере можно оценить миры, которые будут в игре. Разработчики явно вдохновлялись Tron и Dungeons and Dragons, когда создавали локации.

Геймплейно Split Fiction взяла за основу формулу It Takes Two. В игре будет множество механик из разных игровых жанров, которые будут создавать увлекательный и разнообразный игровой процесс.

Релиз Split Fiction запланирован на 2025 год. По слухам, игра выйдет в начале марта.

Ранее мы рассказывали, что на The Game Awards 2024 впервые показали трейлер "Ведьмак 4". Главной героиней перезапуска станет Цири, CD Projekt RED обещает, что новый The Witcher станет самой амбициозной игрой серии, а возможно, и всей компании.

