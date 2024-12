Во что будем играть в 2025 году: 18 самых ожидаемых игр года

Следующий год обещает стать самым "жирным" на крупные релизы, в этом десятилетии так точно.

Теперь, когда итоги года подведены, а Astro Bot признана лучшей игрой 2024 года, уже можно строить планы на следующий игровой сезон. 2025-й обещает быть не просто богаче на релизы, но и, возможно, станет самым ярким годом для индустрии за всё десятилетие.

Kingdom Come: Deliverance II

Первый крупным релизом года станет сиквел масштабной исторической RPG от Даниэля Вавры, автора серии Mafia. Игра продолжит историю Индржиха, крестьянина, который смог влиться в дворянское общество Средневековой Чехии. Геймплейно Kingdom Come: Deliverance II останется верна оригиналу: это всё ещё хардкорная ролевая игра с реалистичной боевой системой и продвинутыми системами выживания.

Вернуться в Богемию можно будет почти сразу после зимних праздников - 9 февраля.

Sid Meier's Civilization VII

Очередная часть легендарной серии стратегий от геймдизайнера Сида Мейера. В этот раз разработчики решили углубить механику течения времени в игре, партия делится на 3 эпохи: античность, эпоха исследований и современность. В каждом отрезке у государств будут свои лидеры, архитектура, юниты.

Историческая стратегия выйдет уже через 2 дня после исторической RPG из прошлого пункта - 11 февраля.

Assassin's Creed Shadows

Ещё один, и далеко не последний, февральский релиз - уже не совсем ежегодный Assassin's Creed. В этот раз действия происходят в феодальной Японии. Главных героев снова будет двое, Наоэ и Ясуке, но между ними можно будет переключаться прямо во время игры, как в Syndicate. Разработчики из Ubisoft обещают, что геймплейно Shadows станет самой продвинутой игрой в серии.

Узнать историю самурая Ясуке можно будет уже 14 февраля.

Ghost of Yotei

Не отходя далеко от Японии, вспомним про сиквел Ghost of Tsushima - Ghost of Yotei. В этот раз "призраком" станет женщина-самурай Ацу, которая орудувала на острове Хоккайдо у подножья горы Йотей почти через 400 лет после событий оригинальной игры.

Точной даты релиза у Ghost of Yotei пока нет, но это будет в 2025 году.

Avowed

Всё в том же феврале у нас будет возможность отправиться в новый мир, созданный Obsidian Entertainment. Разработчики обещают масштабную, проработанную RPG, всё в лучших традициях студии. Действия игры развернутся во вселенной Pillars of Eternity.

Avowed будет доступна в Xbox Game Pass уже с 18 февраля.

The Outer Worlds 2

Obsidian нацелилась сразу на две масштабные RPG за год. The Outer Worlds 2 - сиквел одноимённой ролевой игры, вышедшей в 2019 году. Действия разворачивается в звёздной системе Алкион, где корпоративизм и бюрократия достигли абсурдных, буквально вселенских масштабов. Игра высмеивает темы экстремального капитализма, консьюмеризма, пропаганды в рекламе.

Создатели лучшего Fallout пока не делились точной датой релиза своей новой космической RPG.

Death Stranding 2

Продолжением необычного путешествия Сэма Портера Бриджеса займётся Хидео Кодзима и его студия Kojima Productions. Игроков снова ждут огромные просторы постапокалиптической Америки, которую предстоит соединять нитями социального взаимодействия. Разработчики обещают ещё более глубокий сюжет, новые механики логистики и инновационный асинхронный мультиплеер.

Собрать груз и отправиться в путь можно будет когда-нибудь в 2025 году.

DOOM: The Dark Ages

Id Software решили попробовать нечто радикально иное: тёмное фэнтези в духе Средневековья. DOOM: The Dark Ages предложит игрокам постапокалиптическое средневековье, где демоны и нечисть правят балом. Знакомый бешеный темп, пушечное безумие и сверхжёсткая сложность сохранятся, но теперь придётся орудовать не только огнестрелом, но и зачарованными мечами, топорами и магическими посохами. Мрачная архитектура, готические пейзажи и динамичное рубилово создадут уникальную атмосферу.

Fable (Playground Games)

Возрождение легендарной британской RPG-сказки от Playground Games обещает вернуть магию, юмор и очарование Альбиона. Мир Fable станет ещё более живым, наполнится мелкими деталями, а выборы игрока отразятся не только на внешности персонажа, но и на судьбах целых поселений. Разработчики вдохновляются оригинальной трилогией, но привносят современные технологии и более глубокую ролевую систему.

Mafia: The Old Country

Hangar 13 меняет антураж: теперь гангстерская сага переместится в Италию начала XX века. Mafia: The Old Country расскажет о восхождении молодой семьи в мире старой Европы, где власть принадлежит не только мафиозным кланам, но и древним традициям.

Окунуться в эпоху "старой страны" можно будет летом 2025 года.

Anno 117: Pax Romana

Ubisoft Blue Byte отправит нас в эпоху расцвета Римской империи. В Anno 117: Pax Romana предстоит строить города, прокладывать дороги, налаживать торговлю между провинциями и внимательно следить за счастьем граждан. Разработчики обещают углублённую экономическую модель, исторически достоверную архитектуру и новые механики, связанные с культурным обменом и технологиями древнего мира.

Borderlands 4

Gearbox Software вернётся с очередной порцией безумного лута и чёрного юмора. Borderlands 4 предложит ещё больше оружия, абсурдных ситуаций и колоритных персонажей. Игроков ждут новые планеты, расширенные возможности кастомизации и более глубокая сюжетная кампания, которая, по обещаниям разработчиков, будет связной и динамичной как никогда прежде.

Subnautica 2

Unknown Worlds возвращают нас к подводным глубинам неизведанной планеты. Subnautica 2 будет ещё более обширной и загадочной: новые биомы, улучшенная экосистема, взаимодействия с фауной и флорой, а также продвинутое строительство баз. Игроки смогут исследовать подводные пещеры, столкнуться с гигантскими хищниками и узнать тайны древних цивилизаций. И всё это теперь с возможностью подключить к приключению друзей, в серии впервые реализовали кооператив до троих человек.

Little Nightmares 3

Продолжение мрачной и захватывающей серии от Supermassive Games, Little Nightmares 3 вновь окунет игроков в мир ужаса и загадок. На этот раз главными героями станут новые персонажи, Лоу и Одна, каждый со своими уникальными историями и страхами. Игра обещает расширенную атмосферу, улучшенную графику и ещё более интерактивные головоломки, которые будут бросать вызов даже самым смелым игрокам.

Slay the Spire 2

Мир карточных игр расширяется с выходом Slay the Spire 2 от MegaCrit. Продолжение популярной roguelike игры предложит новые карты, героев и механики, которые сделают каждую попытку уникальной. Игроки смогут исследовать новые подземелья, сталкиваться с ещё более сложными врагами и использовать продвинутые стратегии для достижения вершины Башни.

Split Fiction

Split Fiction - новая игра Юсуфа Фареса, автора кооперативных приключений It Takes Two и A Way Out. Новая история расскажет о писательницах Зои и Мие, которые обратились к компании, пообещавшей экранизировать их истории в виртуальной реальности. После неудачного эксперимента девушки оказались заперты в мирах своих книг.

Релиз Split Fiction запланирован на 6 марта.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - долгожданное продолжение культовой RPG от студии Paradox Interactive. Игра переносит нас в мрачный и загадочный мир вампиров, где игроки смогут погрузиться в интриги и конфликты скрытого общества ночных созданий. Несмотря на несколько переносов даты релиза, разработчики уверяют, что Bloodlines 2 оправдает ожидания фанатов благодаря глубокой сюжетной линии, богатому миру и проработанным персонажам.

После нескольких переносов, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 выходит в 2025 году (надеемся).

Grand Theft Auto VI

Rockstar Games наконец представят долгожданное продолжение своей культовой серии. На сей раз нас ждёт по-настоящему масштабная криминальная драма, центр которой - пара новых главных героев, Лусия и Джейсон. Действия развернутся в современном Вайс-Сити и его окрестностях. Сюжет GTA 6 напоминает атмосферу истории о Бонни и Клайде, где любовь, жадность и амбиции смешиваются с суровой реальностью преступного мира.

Покорить криминальный Олимп в GTA VI геймеры смогут осенью 2025 года, ориентировочно в октябре или ноябре.

Cтоит помнить, что ни одна из этих игр не застрахована от переносов на 2026 год, особенно это конечно касается проектов вроде Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, GTA 6, Fable и прочих нестабильных явлений. Остаётся только надеяться, что релизы всех игр пройдут гладко и мы получим очень насыщенный на крупные проекты год.