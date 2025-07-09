На протяжении 14 лет этот титул держала Portal 2.

Почти через десять лет после релиза Stardew Valley обошла Portal 2 и заняла первое место в рейтинге пользователей Steam. Это подтверждает сервис Steam250, который собрал топ-250 лучших игр платформы.

У Stardew Valley - 8.87 балла и почти 900 тысяч голосов. У Portal 2 - 8.85 и чуть более 436 тысяч оценок. Игра одного человека впервые обогнала одну из главных классик Valve, которая держалась на первом месте 14 лет.

Stardew Valley до сих пор остаётся невероятно популярной. За последние годы игра получила несколько крупных обновлений, поддержку кооператива, новых персонажей и тонну контента.

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Разработчик Эрик Барон, он же ConcernedApe, продолжает активно поддерживать проект и параллельно работает над своей новой игрой - Haunted Chocolatier.

В топ-10 Steam по оценкам также входят Terraria, People Playground, Left 4 Dead 2 и симулятор наркоторговли Schedule 1. Поскольку рейтинг формируется на основе пользовательских отзывов, он может меняться в любой момент.

Ранее мы рассказывали, что поклонник Stardew Valley нарисовал в игре огромный портрет создателя проекта. "Палитра" художника была составлена из разных игровых предметов.

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