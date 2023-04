При этом игра не может похвастаться передовой графикой.

Издательство Nacon и студия Daedalic Entertainment опубликовали системные требования The Lord of the Rings: Gollum. Глядя на них, закрадывается подозрение, что у игры не все в порядке с оптимизацией.

Приключенческий экшен во вселенной "Властелина колец" не может похвастаться передовой графикой. Это видно даже по последним трейлерам. Часть пользователей и вовсе написали в комментариях под роликами, что визуально The Lord of the Rings: Gollum ощущается устаревшей.

Однако для запуска игры со средними настройками в 1080р понадобятся i7-4770K и GTX 1080 или RTX 2060. А для комфортной игры в 1440р с трассировкой лучей нужны флагманская видеокарта RTX 3080 и 32 Гбайт оперативной памяти.

Минимальные требования (1080p, средние настройки, без трассировки лучей)

ОС: Windows 10, 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1600;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или RTX 2060;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: версии 11;

место на диске: 45 Гбайт.

Рекомендуемые требования (1440p, высокие настройки, с трассировкой лучей)

ОС: Windows 10, 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i3-6100 или AMD Ryzen 5 2600;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 (с DLSS в режиме "Качество");

оперативная память: 32 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 45 Гбайт.

Разработчики также открыли предварительные заказы The Lord of the Rings: Gollum. За стандартное издание просят 999 грн, а Precious Edition обойдется в 1199 грн. Последнее включает артбук, саундтрек, энциклопедию о мире игры и прочие бонусы.

The Lord of the Rings: Gollum — центральные подробности

Сюжет игры посвящен ранее неизвестной главе истории Голлума. Пользователи увидят, как он был рабом в Барад-дуре и гостил у эльфов Лихолесья. А основная цель протагониста — снова завладеть Кольцом Всевластья.

При прохождении пользователям понадобится принимать решения, склоняясь к одной из личностей главного героя — злобному Голлуму или доброму Смеаголу.

Геймплей в проекте типичен для стелс-приключений: игроки будут скрытно преодолевать локации, изучать местность и решать пространственные головоломки.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет 25 мая 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

