Создатели аниме лишний раз напомнили, что второй сезон - самостоятельная история.

На Anime Expo CD Projekt RED и студия Trigger представили первый тизер Cyberpunk: Edgerunners 2.

Короткий ролик напоминает, что новый сезон станет отдельной историей, а главный герой первого аниме, Дэвид Мартинес, в нём не появится. В тизере говорится: "Дэвид Мартинес умер, но Найт-Сити продолжает жить".

В видео звучит песня Dive от Beach House, не исключено, что она войдёт в официальный саундтрек.

Видео дня

Проект вновь создаётся усилиями CD Projekt RED и Trigger. Постановкой занимается Кай Икараси, он уже ставил шестой эпизод первого сезона, а сценарий пишет Бартош Штыбор, автор комиксов по Cyberpunk 2077 и обладатель премии "Хьюго".

Второй сезон будет состоять из десяти эпизодов. Даже примерная дата релиза пока не называется, сериал всё ещё находится в производстве.

Ранее мы рассказывали, что сиквел Cyberpunk 2077 вошел в стадию препродакшена. CDPR назвали игру в отчете Cyberpunk 2, но это не означает, что игра получит именно такое финальное название.

Кроме того, недавно CD Projekt RED перенесла новый "финальный" патч для Cyberpunk 2077. Теперь у обновления нет точной даты релиза.

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