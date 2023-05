Ремейк одной из лучших игр во вселенной "Звездных войн" могут отменить – инсайдер

Похоже, обновленная Star Wars: Knights of the Old Republic угодила в производственный ад.

После анонса ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic об игре поступали исключительно тревожные новости. А недавно стало известно, что проект вообще могут отменить. Такой информацией поделился надежный инсайдер и редактор портала Giant Bomb Джефф Грабб. В свежем выпуске своего подкаста журналист заявил: "Мы получили линейку Ubisoft на следующий год, и [там] вообще нет упоминания о Prince of Persia. Я все еще думаю, что Prince of Persia выйдет раньше, чем KotOR, который, как мне кажется, никогда не выйдет". Невеселое заявление Грабба можно услышать на 44 минуте в ролике ниже. Почему инсайдер дал такой пессимистичный прогноз, догадаться несложно. В августе прошлого года стало известно о проблемной разработке ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic. Изначально за производство отвечала Aspyr Media, которая подготовила вертикальный срез игры. Однако руководству он не понравился, после чего в команде последовали увольнения ведущих специалистов. Подготовка наработок заняла у студии слишком много времени, а устойчивого видения у ремейка KotOR все еще не было. В результате конгломерат Embracer Group, владеющий Aspyr Media, в финансовом отчете намекнул на передачу игры в руки Saber Interactive. С тех пор информация о процессе разработки не поступала. Неизвестно даже, ведется ли сейчас активное производство. Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic: что известно Игру анонсировали в сентябре 2021 года на презентации Sony. В первом тизере проекта показали Дарта Ревана.

Aspyr Media хотела масштабно обновить каждый аспект культовой RPG, но не трогать сюжет и персонажей. При этом деталей геймплея тогда разработчики не раскрыли.

