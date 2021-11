Rockstar Games выпустила ролик со сравнением в честь релиза Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

Сегодня, 11 ноября, выйдет Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Это сборник ремастеров, в который вошли улучшенные версии GTA III, Vice City и San Andreas. В честь их релиза разработчики из Rockstar Games совместно с изданием IGN выпустили ролик, где сравнили переиздания с оригиналами.

Видео детально демонстрирует разницу в графике. Ее значительно подтянули, но при этом авторы постарались сохранить дух и стилистику классических GTA. На свежих кадрах особенно выделяются улучшенные модели объектов окружения и персонажей. Они потеряли прежнюю угловатость и стали более детализированными. Анимации тоже сделали плавнее, что добавляет играм реалистичности.

Напомним: Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition появится на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. В начале следующего года сборник доберется до мобильных платформ. Цена ремастеров составляет 1799 гривен.

Какие улучшения появятся в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition

На странице ремастеров в магазине Rockstar упоминаются изменения, которые получат обновленные игры. Первое из них — полностью переработанное освещение.

Второе — текстуры высокого разрешения и увеличенная дальность прорисовки.

Третье — улучшенное управление в стиле GTA V.

Автор: Назар Степорук