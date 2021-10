Компания заменила флаг Конфедерации на череп.

На прошлой неделе Rockstar Games опубликовала трейлер Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. В этот сборник входят ремастеры GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Компания также объявила дату релиза, цену и системные требования проекта. Посетитель форума Reddit под псевдонимом Chazza354 внимательно изучил дебютный ролик и обнаружил в нем цензуру.

На одном из кадров трейлера показано Фила Кэссиди из Grand Theft Auto: Vice City. Торговца оружием уносит ударной волной от взрыва. Персонаж одет в чёрную футболку с изображением черепа, однако в оригинале на ней был другой рисунок. На одежде Кэссиди присутствовал флаг Конфедерации, а если точнее — Конфедеративных Штатов Америки. Его замену пользователи форума Reddit сочли цензурой и осудили. Игроки подчеркнули, что серия Grand Theft Auto всегда остро высмеивала злободневные проблемы США. Если убрать из GTA сатиру, то исчезнет ее идентичность.

Почему убрали флаг Конфедерации

В конце мая 2020 года во время ареста в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд.

После этого США захлестнули массовые протесты.

Именно тогда флаг Конфедеративных Штатов Америки начали причислять к расистским символам. Конфедерация была сформирована из южных рабовладельческих штатов. А задержание Флойда проводили белые полицейские. Видимо, этого было достаточно, чтобы провести параллель.

Напомним: Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition выйдет 11 ноября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. В следующем году сборник появится на мобильных платформах.

Автор: Назар Степорук