Remedy сосредоточена на итоговом качестве проекта.

Октябрь всегда был одним из самых "жарких" месяцев в игровой индустрии, когда выходят главные блокбастеры в году. В этом плане 2023-й не станет исключением. Пользователей ждут сразу шесть громких релизов, и одним из них будет хоррор с элементами выживания Alan Wake 2. Однако Remedy Entertainment не боится конкуренции. Студия сосредоточена на разработке максимально качественной игры.

Об этом рассказал директор по работе с общественностью Remedy Томас Пуха в интервью Wccftech. В разговоре руководителя спросили, что он думает насчет плотного графика выхода игр в октябре. Тот ответил: "Мы действительно беспокоимся только о том, чтобы сделать лучшую игру, на которую мы способны. Это, в конечном счете, самое главное". По словам Пухи, конкуренция будет всегда, поэтому "соседние" релизы не имеют значения.

Напомним, в октябре, помимо Alan Wake 2, выйдут Marvel's Spider-Man 2, Forza Motorsport, Assassin's Creed Mirage, Lords of the Fallen и Alone in the Dark. Причем последняя — это тоже хоррор с элементами выживания и прямой конкурент проекта Remedy. Между ними с большой вероятностью развяжется борьба за внимание и деньги фанатов жанра.

Alan Wake 2 — основные подробности

В игре реализованы два протагониста — Алан Уэйк и полицейский агент Сага Андерсон. Их сюжетные линии постоянно пересекаются, создавая цельную историю.

Завязкой для повествования стала череда ритуальных убийств в Брайт-Фоллс. Чтобы расследовать это дело, в городок прибыла Андерсон.

Будет несколько разных локаций: нетронутый людьми лес, окрестности озера, поселение Уотери и Темное место, где находится в ловушке Алан Уэйк. Брайт-Фоллс тоже входит в список и занимает центральную позицию.

Разработчики пообещали реализовать все основные элементы хоррора с элементами выживания в проекте.

Alan Wake 2 выйдет 17 октября 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

