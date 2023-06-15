Игра будет масштабным хоррором.

Alan Wake 2 — это самый амбициозный проект финской студии Remedy Entertainment. Это подтверждают и графика, и масштаб, и две переплетенные сюжетные линии с разными главными героями. Сразу после показа геймплейного трейлера на PlayStation Showcase стало понятно, что сиквел будет гораздо больше первой части. А недавно стало известно, сколько времени понадобится на прохождение Alan Wake 2.

Информацией в интервью порталу Wccftech поделился директор по работе с общественностью Remedy Томас Пуха. Он заявил: "Это (время прохождения, — УНИАН) зависит от ваших навыков, но в настоящее время (а игра еще не закончена, потому что многие материалы еще будут добавлены) мы рассчитываем на более чем 20 часов".

Для хоррора с элементами выживания длительность немалая. Для сравнения: сюжетная кампания в первой Alan Wake проходится за 11 часов, согласно данным с сайта How Long to Beat. Еще 3,5 часа пользователи обычно тратили на дополнительный контент в игре.

Видео дня

В ремейках Resident Evil 2 и Resident Evil 4 требуется меньше времени на прохождения сюжета с отвлечением на побочные занятия. Показатели равняются 15 и 19 часам соответственно.

Alan Wake 2 — основные подробности

В игре реализованы два протагониста — Алан Уэйк и полицейский агент Сага Андерсон. Их сюжетные линии постоянно пересекаются, создавая цельную историю.

Завязкой для повествования стала череда ритуальных убийств в Брайт-Фоллс. Чтобы расследовать это дело, в городок прибыла Андерсон.

Будет несколько разных локаций: нетронутый людьми лес, окрестности озера, поселение Уотери и Темное место, где находится в ловушке Алан Уэйк. Брайт-Фоллс тоже входит в список и занимает центральную позицию.

Разработчики пообещали реализовать все основные элементы хоррора с элементами выживания в проекте.

Alan Wake 2 выйдет 17 октября 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

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