Матеуш Томашкевич поделился, что в то время никто не совмещал нелинейную историю и огромный открытый мир.

Бывший ведущий дизайнер квестов "Ведьмак 3" Матеуш Томашкевич рассказал, что в CD Projekt RED сначала сомневались, впишется ли огромный сюжет в формат открытого мира.

В недавнем интервью GamesRadar Томашкевич, который сейчас работает над RPG The Blood of Dawnwalker, вспомнил, как команда переживала за реакцию игроков. По его словам, в то время мало кто пытался объединить масштабное повествование, характерное для линейных RPG, с открытым миром:

"Мы не были уверены, захотят ли люди проходить такую длинную историю. Подходит ли это для открытого мира? Но мы пошли на риск и сделали всё, чтобы минимизировать возможные проблемы. В итоге, думаю, всё сработало отлично".

The Witcher 3 действительно стал примером того, как можно вписать сложные квесты в большой мир, не жертвуя качеством. Теперь Томашкевич использует этот опыт в The Blood of Dawnwalker, но уже с новыми механиками.

Ранее Матеуш Томашкевич рассказывал, что в их новой игре The Blood of Dawnwalker можно будет убивать всех NPC, в том числе и сюжетных. Но, разумеется, не безнаказанно, все "лишние" убийства будут отображаться на сюжете и прохождении квестов.

