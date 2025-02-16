В отличие от The Witcher 3, в The Blood of Dawnwalker решили уделить больше внимания геймплею.

В отличие от "Ведьмак 3", в новой игре выходцев из CD Projekt RED The Blood of Dawnwalker можно будет свободно убивать всех NPC, как и полагается вампиру.

Об этом рассказал творческий директор проекта Матеуш Томашкевич в интервью изданию GamesRadar. Разработчики хотят по максимуму дать игроку свободу, но при этом не собираются полностью фокусироваться на геймплее, а будут работать и над своими сильными сторонами: сценарии и нарративе.

Томашкевич назвал свою игру "нарративной песочницей". Номинально в The Blood of Dawnwalker можно убивать всех NPC, но не стоит забывать, что главный герой - не пустышка, а персонаж со своей личностью, и некоторых героев он не сможет убить из-за связи с ним. Впрочем убивать других NPC, даже сюжетных, никто не запрещает, но тогда исход квеста может оказаться непредсказуемым, рассказывает Томашкевич:

Видео дня

"И это, конечно же, связано с другими нашими системами [...] вы - Ходящий по Рассвету, значит, у вас есть жажда крови в ночное время, так что это может привести к смерти NPC, если вы не будете осторожны".

Ранее геймдиректор The Blood of Dawnwalker Конрад Томашкевич рассказывал про геймплей проекта. В игре будет уникальная механика времени как ресурса, в вампирском мире оно течёт по другому.

Вас также могут заинтересовать новости: