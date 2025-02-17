Rebel Wolves решила сделать вампиров немного оригинальнее.

Нарративный директор Rebel Wolves Якуб Шамалек рассказал, как создавался мир The Blood of Dawnwalker и чем вампиры в новой RPG отличаются от привычных образов.

Когда геймдиректор "Ведьмака 3" Конрад Томашкевич предложил Шамалеку заняться сценарием, у него было лишь одно условие: главный герой должен быть человеком днём и вампиром ночью, всё остальное приходилось придумывать с нуля. В это время нарративный директор изучал историю 14 века, и феодальное общество идеально вписались в концепцию. Так возник мир, где вампиры правят людьми, взимая с них налог кровью.

Однако создать уникальный образ было сложно, тема вампиров настолько популярна, что любые новые версии скатываются в повторение. В The Blood of Dawnwalker вампиры стали не просто хищниками, а верхушкой социальной пирамиды. Их власть не держится только на страхе, они обеспечивают порядок, и часть людей принимает их господство как данность.

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Важной частью проработки мира стал список вампирских способностей из других произведений, разработчики старались не повторять чужие идеи. Например, их вампиры не боятся воды, потому что в открытом мире с реками это было бы лишь раздражающим ограничением. Главной уникальной чертой стали клыки: в этом мире, чтобы превратить человека в вампира, нужно вырвать клык у другого вампира и вонзить его в сердце жертвы. Лишение зубов для них - не просто боль, а символическая потеря силы и власти.

Шамалек отметил, что The Blood of Dawnwalker не будет постоянно подсказывать игроку, куда идти и что делать. Разработчики хотят, чтобы мир раскрывался естественным образом, а не через всплывающие подсказки и маркеры на карте. Он также считает, что в игровой индустрии сюжетная часть развивается медленнее, чем техническая, поскольку крупные студии боятся рисковать.

Ранее творческий директор The Blood of Dawnwalker рассказывал, что игра проходится за 30-40 часов. Всё же это дебютный проект небольшой команды.

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