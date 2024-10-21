Прохождение демо займёт до 12 часов.

В рамках фестиваля Steam Next Fest была представлена демоверсия необычной игры Erenshor, которая уже привлекает внимание игроков своей уникальной концепцией и глубокой проработкой мира.

Erenshor на первый взгляд выглядит как классическая MMORPG с открытым миром, полным персонажей с именами над головами. Однако игра не является многопользовательской; вместо реальных игроков мир населяют продвинутые NPC, называемые "Симулированными игроками" (SimPlayers). Эти виртуальные "игроки" имитируют поведение настоящих людей, создавая ощущение живого сообщества без необходимости подключения к интернету.

Разработчики стремятся передать все прелести и масштаб MMORPG, но без типичных для жанра временных затрат и давления со стороны других игроков. В Erenshor вы начинаете своё путешествие на маленьком острове, имея лишь минимальное снаряжение. Сражаясь с монстрами, выполняя квесты и исследуя разнообразные локации, вы будете постепенно наращивать свою силу и влияние.

Особое внимание уделено симулированным игрокам, которые обладают собственными личностями, мотивацией и отношением к вам и другим NPC. Они будут прокачиваться вместе с вами, находить новые предметы, просить поделиться добычей, вступать и выходить из гильдий, а также приглашать вас в совместные рейды против боссов. Их поведение динамично и зависит от ваших действий и взаимодействий с ними.

Боевая система в Erenshor требует продуманной стратегии и тактики. Каждый бой может стать испытанием, поэтому важно учитывать позиционирование, возможности противника и план действий на случай непредвиденных обстоятельств. После победы над врагами вы сможете собрать ценные трофеи, включая редкие и легендарные предметы. Если желаемый предмет не выпал, всегда можно вернуться и попробовать снова, ведь все NPC и монстры со временем возрождаются.

Интересной особенностью является возможность атаковать любого NPC, что влияет на систему фракций и может изменить ваше положение в мире. Например, уничтожение целого города может сделать вас изгоем в одном регионе, но открыть новые возможности в другом.

Игра предлагает тысячи уникальных предметов, множество классов и возможностей для развития персонажа. Отдельно стоит отметить отсутствие микротранзакций, всё снаряжение и способности добываются исключительно игровым путем.

Недавно Erenshor получила обновление Shivering Steps, добавившее 12 часов нового контента: новые квесты, шесть новых боссов, дополнительных симулированных игроков и улучшения в механиках, таких как добыча ресурсов и крафт.

Напомним, что раньше мы рассказывали, что долгострой Squadron 42 наконец доберётся до релиза в 2026 году. Разработчики показали целый час геймплея с катсценами, в которых снялись Марк Хемилл и Генри Кавилл.

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