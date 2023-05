Ранее проводился кастинг на новые роли.

В Голливуде продолжается забастовка сценаристов, из-за которой было приостановлено производство многих фильмов и сериалов. Не миновала эта судьба и второй сезон The Last of Us.

Такой информацией поделилось издание Variety со ссылкой на собственные источники. По данным портала, до текущей недели проводился кастинг актеров для продолжения шоу. Исполнителей просили зачитывать реплики, взятые из игры The Last of Us Part II.

Приостановка производства связана с участием в забастовке Крейга Мазина — шоураннера первого сезона сериала. В соответствии с правилами протеста Гильдии сценаристов США, он не участвует в написании сюжета продолжения и не продюсирует картину. Соруководитель Naughty Dog, режиссер двух частей The Last of Us Нил Дракманн также пока не работает над шоу ни на одной из должностей. Его отсутствие тоже может быть связано с забастовкой, хотя журналисты эту деталь не уточнили.

Напомним, Мазин и Дракманн в начале мая заявили, что съемки второго сезона экранизации The Last of Us начнутся в течение нескольких месяцев. Но из-за забастовки сроки, вероятнее всего, сдвинутся.

Что известно о втором сезоне The Last of Us

Продолжение шоу анонсировали еще до завершения первого сезона. Оно будет посвящено событиям The Last of Us Part II.

Съемки пройдут в Канаде: на территории Британской Колумбии и Ванкувера. Об этом объявили на часовой панели, посвященной шоу, в рамках NAB в Лас-Вегасе.

Педро Паскаль и Белла Рамзи вернутся к ролям Джоэла и Элли в новом сезоне. О других актерах пока ничего неизвестно.

В феврале Паскаль сообщил о возможном старте съемок до конца 2023 года.

