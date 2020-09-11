Главного героя в ремейке озвучил тот же актер, что и в оригинале / фото store.ubi.com
На трансляции Ubisoft Forward был официально представлен дебютный трейлер ремейка экшена Prince of Persia: Sands of Time.
Дебютный трейлер Prince of Persia: Sands of Time
Для ремейка были созданы новые модели персонажей и окружения, улучшены аудиоэффекты и управление. Главного героя, как и в оригинале озвучил Юрий Ловенталь – американский актер, который также подарил свой голос Питеру Паркеру в игре Marvel's Spider-Man, Алукарду в Castlevania и протагонисту Persona 3.
Скриншот из ремейка / фото store.ubi.com
В Ubisoft сообщили, что в ремейке игроки смогут разблокировать оригинальную Prince of Persia (1989). Она будет доступна в главном меню.
За предзаказ ремейка игроки получат первый костюм Принца, набор оружия и визуальный фильтр «классика».
За предзаказ игрокам дадут комплект "Возвращение к истокам" / фото store.ubi.com
Переиздание Prince of Persia: Sands of Time выйдет 21 января 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One. Позже игру улучшат и обновят бесплатно для PlayStation 5 и Xbox Series.
Prince of Persia: The Sands of Time
- Prince of Persia: The Sands of Time – это приключенческий экшн с элементами паркура и акробатики. The Sands of Time разрабатывалась при участии создателя оригинальной Prince of Persia Джордана Мехнера.
- Игра вышла в 2003 году и была тепло принята аудиторией. Критики хвалили игру за графику, анимацию персонажей, сюжет и основную геймплейную механику, связанную с манипуляцией временем.
- Незадолго до анонса ремейка в Uplay преждевременно появилась реклама переиздания The Sands of Time.