Часть сведений официальные, а другие поступили от надежных инсайдеров.

В Сети появилась пачка данных о новых играх во вселенной "Звездных войн". Сначала Respawn Entertainment объявила, что создает целых три проекта в партнерстве с Lucasfilm Games, а потом любопытными сведениями поделились инсайдеры. Последние даже упомянули Star Wars: Knights of the Old Republic 3, которая якобы уже разрабатывается.

Читайте такжеИнформатор рассказал, когда выйдут продолжения Need for Speed, Dragon Age и Star Wars JediСогласно заявлению на официальном сайте Electronic Arts, создание всех игр Respawn курирует Винс Зампелла, генеральный директор и основатель студии. Первый проект — это сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order. Ранее сообщалось, что вторую часть анонсируют в мае и выпустят в конце текущего года. Продолжением занимается прежняя команда под руководством Стига Асмуссена.

Коллектив Питера Хиршманна, продюсера ранних Star Wars Battlefront, трудится над шутером от первого лица. А третья игра разрабатывается в партнерстве со студией Bit Reactor, созданной разработчиками XCOM и Civilization. Это будет стратегия по "Звездным войнам", но конкретной информации о ней пока нет. Respawn продюсирует проект, а производством занимается именно Bit Reactor.

Информация об играх во вселенной "Звездных войн" от инсайдеров

Редактор VentureBeat Джефф Грабб заявил, что Star Wars Battlefront 3 можно не ждать. DICE сейчас сосредоточена на исправлении Battlefield 2042 и франшизе Battlefield в целом.

В следующем году ЕА потеряет эксклюзивную лицензию на выпуск игр по "Звездным войнам". По словам Грабба, далее издательство перестанет использовать бренд и сосредоточится на своей интеллектуальной собственности, чтобы уменьшить затраты на лицензирование. То есть третью часть Fallen Order аудитория не увидит.

Инсайдер Bespin Bulletin, который уже неоднократно раскрывал подробности о разных произведениях по "Звездным войнам", сообщил о создании Star Wars: Knights of the Old Republic 3. Разработкой занимается неизвестная студия, но это точно не BioWare. Ранее похожие заявления делал репортер Bloomberg Джейсон Шрайер.

