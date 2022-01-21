В этом году ожидается несколько крупных игр от Electronic Arts.

На связь вышел надежный игровой инсайдер Том Хендерсон. Он опубликовал в личном микроблоге серию сообщений, которую посвятил грядущим релизам Electronic Arts и планам издательства на Battlefield 2042.

По словам информатора, продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order от Respawn Entertainment представят 4 мая — в день "Звездных войн". Игру планируют выпустить в четвертом квартале текущего года. Ранее аналогичными сведениями поделился редактор VentureBeat Джефф Грабб. Он также сообщил, что сиквел не будет называться Fallen Order 2.

Следующая часть Need for Speed появится в сентябре или октябре 2022 года. Её разработку приостанавливали, так как Criterion Games помогала DICE доделывать Battlefield 2042. Производство возобновилось, и судя по всему, проходит хорошо. А вот у Dragon Age 4 нет "никаких шансов" выйти в этом году. RPG от BioWare следует ждать не раньше 2023 года.

Том Хендерсон о Battlefield 2042

Electronic Arts крайне недовольна финансовыми показателями Battlefield 2042 и отзывами об игре.

Компания ищет способы, как повысить популярность шутера. Она рассматривает выпуск одного из режимов проекта в условно-бесплатном формате и добавление Battlefield 2042 в базовую подписку EA Play. А тем временем онлайн игры в Steam упал до 8 тысяч — это в тринадцать раз меньше, чем пиковый показатель на релизе.

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