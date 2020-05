PlayStation анонсировала снижение цен на PS Plus, консоли, VR-шлемы и игры

Стала известна дата глобальной распродажи Days of Play.

Ежегодная глобальная распродажа PlayStation под названием Days of Play пройдет с 3 по 17 июня.

Об этом компания сообщила в своем официальном блоге.

Как и в прошлом году, скидки получат бандлы с консолями PlayStation 4 и играми, шлемы PlayStation VR, геймпады, а также подписки PS Plus. Украинский офис PlayStation еще не объявил конкретные цены. Однако, традиционно на распродаже Days of Play предлагают годовую подписку PS Plus со скидкой в 30%. Учитывая, что в Украине стандартная стоимость подписки снизилась до 1299 грн, то цена по скидке может стать привлекательной для пользователей.

Напомним, до 28 мая в PlayStation Store проходит распродажа под названием «Больше впечатлений», в рамках которой скидки получили расширенные издания многих игр, включая Assassin's Creed Odyssey, The Witcher 3: Wild Hunt и Borderlands 3. Также в мае подписчики сервиса PS Plus могут получить бесплатно Farming Simulator 19, а также градостроительный симулятор Cities: Skylines.

