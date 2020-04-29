В мае подписчики PS Plus получат бесплатно симулятор фермера и Cities: Skylines

Загрузить новые игры на PS4 можно будет уже 5 мая.

В мае подписчики сервиса PS Plus получат Farming Simulator 19, а также градостроительный симулятор Cities: Skylines.

Майские игры для PS Plus

Что такое Farming Simulator 19

Farming Simulator 19 – это игра-песочница с открытым миром. Главной задачей игрока является ведение различной сельскохозяйственной деятельности, к примеру, выращивание сельскохозяйственных культур, разведение животных, лесозаготовка, производство энергоносителей, а также, получение прибыли от этой деятельности. У игрока в распоряжении более трехсот видов различной техники, включая тракторы и зерноуборочные комбайны. Farming Simulator 19 – это предпоследняя часть серии, которая вышла в конце 2018 года. В ней разработчики улучшили графику и сделали более реалистичный геймплей.

Трейлер Farming Simulator 19

Что такое Cities: Skylines

Cities: Skylines – это градостроительный симулятор. Игрок занимается планированием зон застройки, размещением дорог, налогообложением, организацией работы городских служб и общественного транспорта. Также пользователю нужно поддерживать уровень бюджета города, следить за благосостоянием и занятостью населения, уровнем загрязнения окружающей среды, потоком автомобильного трафика и другими факторами. Игра вышла в 2017 году. На агрегаторе Metacritic у Cities: Skylines 81 балл от критиков и 7,6 – от игроков.

Трейлер Cities: Skylines

Получить обе игры можно будет уже 5 мая. До этого подписчики PS Plus могут скачать гоночный симулятор Dirt Rally 2.0 и приключенческий экшн Uncharted 4: A Thief's End.