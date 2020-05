В PS Store началась распродажа расширенных изданий игр и сезонных пропусков

С большой скидкой можно приобрести The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition.

В PlayStation Store стартовала распродажа расширенных изданий игр и сезонных пропусков "Больше впечатлений". Читайте такжеКосмическая стратегия Stellaris стала временно бесплатной По сниженной цене в магазине можно приобрести почти 200 товаров. УНИАН отобрал самые интересные предложения: Assassin's Creed Odyssey Gold Edition - 1199 грн (скидка 53%);

Assassin's Creed Origins Season Pass - 559,6 грн (скидка 60%);

Batman: Arkham Collection - 649 грн (скидка 63%);

Battlefield V - издание второго года - 799,6 грн (скидка 60%);

Borderlands 3 Super Deluxe Edition - 1499 грн (скидка 48%);

Crash Team Racing Nitro-Fueled - издание Nitros Oxide - 899,5 грн (скидка 50%);

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Ultimate Edition - 1049 грн (скидка 66%);

Red Dead Redemption 2: Special Edition - 949 грн (скидка 62%);

Star Wars: Jedi Fallen Order Deluxe Edition Bundle - 1343,44 грн (скидка 44%);

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - 499 грн (скидка 63%). Скидки на игры и пропуска будут действовать до 28 мая. Напомним, в PlayStation Store стартовала распродажа под названием "Скрытые сокровища".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter