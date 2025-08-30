Разработчики Blizzard in Baator в скором времени планируют выпустить демо дополнения.

Planescape: Torment от Black Isle хоть и не имела такой широкой популярности, как Fallout или Baldur’s Gate, но до сих пор считается одной из лучших RPG в истории, которая, в том числе, оказала влияние на проекты вроде Disco Elysium.

Однако продолжений у Planescape так и не появилось. Исправить это намерены польские моддеры - они готовят к выходу масштабное фанатское дополнение Blizzard in Baator, которое сами авторы называют "первым в истории неофициальным DLC для Planescape".

Сюжет отправит Безымянного и его спутников в новый регион Сигила, откуда герои спустятся в Девять Преисподних, вплоть до замёрзших пустошей Кании, где им предстоит ввязаться в холодную войну между Владыками Девяти.

По словам создателей, мод добавит не только новые локации, но и двух новых спутников, оригинальную музыку, новых существ и даже собственные кат-сцены.

Помимо нового контента, команда восстановила ряд вырезанных элементов оригинальной игры. Впрочем, как подчёркивают моддеры, это скорее мелочи.

О сюжете авторы говорят скупо, отмечая лишь, что он сосредоточен на главных героях и опирается на правила DnD. Дополнение рассчитано на высокоуровневых персонажей.

Ждать придётся долго: полный релиз Blizzard in Baator намечен только к 2031 году. Но уже в этом году выйдет первый акт - около 12 часов геймплея.

Дополнение будет доступно на английском и польском языках, правда, возможны различия в терминологии из-за того, что оно создаётся на базе польской версии Planescape.

Ранее мы рассказывали, что ролевая игра Neverwinter Nights получила сюжетное дополнение спустя 23 года после релиза. Разработкой занимался фанат, но выпущено DLC как официальное.

