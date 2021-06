Разработчики заявили, что покажут трейлер эксклюзивного хоррора не раньше августа.

Сегодня, 25 июня, должна была состояться презентация трейлера игры Abandoned – загадочного эксклюзивного хоррора для PS5, вокруг которого в Сети ходит множество слухов. Многие геймеры уверены, что за неизвестной студией Blue Box стоит знаменитый геймдизайнер Хидео Кодзима. А сама Abandoned, по слухам, это новая Silent Hill.

Однако руководитель Blue Box Game Studios, Хасан Кахраман, выпустил видеообращение, в котором сообщил, что презентацию Abandoned отложили до августа. По словам разработчика, возник ряд трудностей: специальное приложение для PS5, в котором покажут трейлер оказалось не готово, впрочем, как и локализация. К тому же в последний момент обнаружились баги. Поэтому было принято решение отложить показ.

"Прежде всего мы хотим соответствовать собственным ожиданиям. Так что надеюсь на ваше понимание. Прошу прощения, что так получилось. И благодарю вас за поддержку", – заявил руководитель Blue Box.

Многие пользователи были разочарованы переносом презентации, обвинив студию в извращенном маркетинге. Дело в том, что на фоне шумихи в Сети начали появляться фейковые аккаунты Blue Box. Один из таких вел на YouTube-трансляцию с обратным отсчетом до презентации. И когда время вышло, все зрители стрима узнали о переносе.

Однако, многие все еще уверены в том, что за Blue Box и Abandoned стоит Хидео Кодзима. Это в очередной раз попытался опровергнуть Джейсон Шрайаер – инсайдер и журналист издания Bloomberg.

"Очевидно, что это не какой-то грандиозный заговор. Это парень, который пообещал слишком много, получил больше внимания, чем ожидал, благодаря череде диких совпадений, и это оказалось ему не по зубам", – заметил Шрайаер.

Единственное, что ни сотрудник Bloomberg, ни сам Кахраман не объяснили – как маленькой команде инди-разработчиков из Нидерландов для создания PS5-эксклюзива удалось заручиться поддержкой 6-7 студий, среди которых такие профессионалы, как Nuare. Эта компания помогала создавать The Last of Us Part II, Death Stranding, TES Online и другие высокобюджетные блокбастеры.

В данный момент у Abandoned есть только тизер.

Тизер Abandoned

Автор: Сергей Коршунов