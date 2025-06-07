Эксперт рассказала, в каких областях - самая высокая, и где - самая низкая зарплата в Украине.

Средняя зарплата в Украине везде разная и темпы ее роста также отличаются в зависимости от региона. Немалую роль играет в этом инфраструктура и удаленность от зоны боевых действий. Редактор аналитических материалов онлайн-портала по поиску работы Work.ua Евгения Кузенкова рассказала для УНИАН, в каких регионах платят больше и где самая низкая зарплата в Украине.

В каком городе Украины самая высокая зарплата, и где - самая низкая

По словам Евгении Кузенковой, несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, средние зарплаты в Украине продолжают расти. Из-за мобилизации и выезда населения за границу работодатели испытывают дефицит кадров и вынуждены повышать оплату, чтобы удержать специалистов. Но динамика роста средней заработной платы в Украине одинакова не везде. К примеру, если средняя зарплата в Киеве выросла за год более чем на 20%, то в Херсоне этот показатель составил скромные 9%.

По словам эксперта, темпы роста в Херсоне связаны с военными действиями вблизи города и менее развитой, по сравнению с Киевом, инфраструктурой. В то же время в прифронтовых Сумах ситуация выглядит лучше - здесь рост заработных плат составляет 24%.

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Среди украинских областных центров самую высокую среднюю зарплату предлагают в столице Украины, а в Херсоне платят меньше всего:

средняя зарплата в в Киеве - 28 500 грн;

во Львове - 25 500 грн;

в Ужгороде - 24 500 грн;

в Днепре - 24 000 грн;

в Одессе - 23 500;

в Сумах - 18 000 грн;

в Херсоне - 17 600 грн.

Евгения Кузенкова добавляет, что трендом последних лет становится популярность удаленной работы. Более того, самую высокую среднюю зарплату предлагают именно на удаленные должности - 31 500 гривен. Это объясняется тем, что в данном случае имеет место значительная доля предложения работы в области "диджитал" и IT, которые традиционно предлагают сравнительно большие размеры зарплат.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая средняя зарплата в Украине будет с 1 июня 2025 и можно ли ожидать ее повышения.

справка Евгения Кузенкова редактор аналитических материалов онлайн-портала по поиску работы Work.ua Училась в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого. Магистр права. Сейчас работает редактором аналитических материалов онлайн-портала по поиску работы Work.ua и является автором контента.

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